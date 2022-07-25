Китай повністю припинив інвестиції в Росію за проєктом нового "Шовкового шляху"

Інвестиці Китаю в Росію за глобальною програмою "Один пояс, один шлях" (Belt and Road Initiative, BRI) вперше впали до нуля, що свідчить про небажання Пекіна піддавати себе санкціям унаслідок війни в Украні.

Про це повідомляє Financial Times.



Згідно з даними Центру зелених фінансів та розвитку Університету Фудань у Шанхаї, у першій половині 2022 року Пекін не укладав жодних угод з російськими компаніями в рамках програми BRI.



На думку директора центру Крістофа Вана, утримати Китай від інвестицій у Росію могла загроза санкцій з боку Заходу. Уповільнюючи свої інвестиції у Росію, Китай поглиблював свою взаємодію з Близьким Сходом.

Водночас, за словами Вана, цей спад може бути тимчасовим і що між Росією та Китаєм зберігається сильна взаємодія. Він додав, що китайські закупівлі російського енергетичного експорту зросли, незважаючи на війну.



Росія була одним із найбільших бенефіціарів китайських інвестицій у розвиток через BRI – фірмову зовнішню політику глави КНР Сі Цзіньпіна, задуману як найбільша у світі програма розвитку.



Згідно зі звітом, з моменту заснування в 2013 році загальна сума участі Китаю в BRI становить $932 млрд, включаючи $561 млрд у вигляді контрактів на будівництво та $371 млрд у вигляді інвестицій. Проєкти BRI охоплюють різні сектори – від портів до залізниць, центрів обробки даних та шахт.

Відсутність участі Росії у 2022 році знаменує перший шестимісячний період без угод між Китаєм та РФ. За словами дослідників, у 2021 році Росія та Китай підписали угоди на суму близько $2 млрд.

Дані Університету Фудань показали, що одним із найбільших бенефіціарів BRI тепер стала Саудівська Аравія. Пекін уклав нові угоди в СА на суму $5,5 млрд у першій половині року.