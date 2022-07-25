Власник Facebook запустив навчальний центр для підтримки українського бізнесу, – Мінцифри

Корпорація Meta, якій належать соцмережі Facebook та Instagram, спільно з "Дія.Бізнес" запускає спеціалізований навчальний центр підтримки для укранського малого та середнього бізнесу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів у Telegram.

"Підприємцям безоплатно доступні тренінги й курси від компанії на платформах Meta Blueprint і Meta Boost. Кожен зможе пройти навчання з маркетингу, SMM, створення контенту. Усі програми – українською мовою", – зазначив він.

Крім того, Meta планує виділити $1,5 млн на рекламні кампанії українського бізнесу на своїх платформах.

"Це вагома підтримка для розвитку та просування продуктів і послуг наших підприємців", – підсумував міністр.

Ознайомитися з програмами можна за посиланням тут.