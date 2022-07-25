Українська ІТ-армія атакувала ще 750 російських ресурсів

Із 11 липня до 24 липня українська ІТ-армія вивела з ладу більше ніж 750 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, кібератак зазнали критично важливі онлайн-ресурси МЗС РФ. "Щоб захистити сайти, очільник міністерства Сергій Лавров змушений був відволіктися від чергового замилювання очей та тимчасово приховати сайти МЗС", – уточнили в Мінцифри.

Також було паралізовано роботу понад сотні онлайн-магазинів дронів та воєнторгів РФ.

Крім того, через кібератаки вийшли з ладу телекомунікаційні послуги від Beeline та їхні онлайн-ресурси. Клієнти цього оператора не мали доступу до інтернету.

"IT-армія продовжує стримувати пропаганду в РФ та не зупиняє "профілактичні" роботи з російськими ЗМІ", – додали в міністерстві.

Як повідомлялося, за чотири місяці повномасштабної війни українською ІТ-армією було атаковано більше ніж 4200 російських онлайн-ресурсів.

До ІТ-армії, яка почала свою роботу на третій день повномасштабного російського вторгнення приєдналося понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу.