У Росії хочуть відновити випуск десятирублевої купюри зразка 1997 року

Центробанк РФ планує наприкінці року відновити друк купюр номіналом 10 рублів зразка 1997 року. Також обговорюється можливість випуску в обіг також 5-рублевих банкнот.

Як повідомив "Известиям" заступник голови ЦБ РФ Сергій Бєлов, це пов'язано з подорожчанням металу та появою технологій, які дозволяють знизити зношування купюр.



Випуск десятирублевих банкнот зразка 1997 року було припинено 2013 року, п'ятирублевих – 1998-го.

Центробанк розраховує, що їхнє повернення знизить витрати на виробництво готівки. При цьому регулятор не планує замінювати монети.





Бєлов пояснив, що у 2000-ті купюри номіналом 10 рублів перебували в активному зверненні, але швидко зношувалися. Тому їх вирішили замінити на монети, незважаючи на те, що їх виробництво обходиться дорожче.

"Але ми виграли за рахунок більшої довговічності металевих грошей. Зараз змінилися технології, наприклад, банкноти можна лакувати, що дозволяє збільшити термін їхньої служби на 30%", – сказав заступник голови ЦБ. Він також наголосив, що з 2009 року зросла вартість металу.