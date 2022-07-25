Японія заборонить імпорт російського золота з 1 серпня

Заборона на імпорт золота з РФ до Японії, прийнята раніше японським урядом, набирає чинності з 1 серпня.

Про це повідомляє Міністерство фінансів країни, передає Інтерфакс-Україна.

"Оновлене повідомлення міністерства із цього приводу почне діяти з 1 серпня цього року", – йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, заборона на імпорт золота вводиться на підставі рішення, прийнятого 5 липня кабміном Японії, у межах заходів щодо заморожування активів осіб, які мають відношення до РФ.

Як повідомлялося, 5 липня влада Японії затвердила новий пакет санкцій проти РФ у відповідь на агресію в Україні. Зокрема, було запроваджено ембарго на імпорт російського золота, персональні санкції, а також експортні обмеження щодо 90 російських та білоруських компаній.