Пам’ятні монети спецвипусків серії "Збройні Cили Україниˮ стануть обіговими, – Нацбанк

Національний банк вирішив використовувати пам’ятні монети спеціальних випусків серії "Збройні Сили Україниˮ номіналом 10 грн під час готівкових розрахунків як обігові монети.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що таке рішення Нацбанк ухвалив, зважаючи на численні побажання громадян, а також щоб підкреслити ключову роль ЗСУ у захисті незалежності нашої держави.

"Обігові пам’ятні монети із зображенням військової символіки та воїнів Збройних Сил України щодня нагадуватимуть мільйонам українців про українських захисників, які зараз на полі бою відстоюють право України на свободуˮ, – сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Усі пам’ятні монети спеціальних випусків передаватимуться банкам та СІТ-компаніям. Реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься.

Серію пам’ятних монет спеціального випуску НБУ започаткував у 2018 році. Вона вже налічує 14 пам’ятних монет, першою з яких стала монета, присвячена захисникам Донецького аеропорту.

Кожна з монет передбачала мільйонний тираж виготовлення. Нині Нацбанк має близько 5,5 млн штук таких монет.

У майбутньому НБУ планує розширювати тиражі та кількість серій обігових пам’ятних монет і випускати їх в обіг кілька разів на рік відповідно до міжнародної практики.