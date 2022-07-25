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IMAX офіційно підтвердила свій вихід з РФ

imax

Корпорація IMAX залишила Росію з 1 червня 2022 року.

Про це повідомив член ради Асоціації власників кінотеатрів Роман Ісаєв, передає "Настоящее время".

"Я готовий підтвердити, що корпорація IMAX пішла з Росії, останнім днем ​​її офіційного представництва та роботи тут було 31 травня. Усіх співробітників звільнено, відповідно, керівництво корпорації в особі віцепрезидента зі Східної Європи, Індії та Близького Сходу, який базувався у Москві , переїхало до Лондона. Корпорація IMAX з 1 червня 2022 року в Росії більше не працює", – заявив він.

IMAX Corporation – канадська компанія, що займається технологіями розваг, її спеціалізація – кінотехнології та широкоформатні кінопрезентації. IMAX має понад 1500 кінотеатрів більш ніж у 80 країнах. У Росії мережа IMAX мала 49 залів.

Автор: 

кіно (254) росія (14212)


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