IMAX офіційно підтвердила свій вихід з РФ

Корпорація IMAX залишила Росію з 1 червня 2022 року.

Про це повідомив член ради Асоціації власників кінотеатрів Роман Ісаєв, передає "Настоящее время".



"Я готовий підтвердити, що корпорація IMAX пішла з Росії, останнім днем ​​її офіційного представництва та роботи тут було 31 травня. Усіх співробітників звільнено, відповідно, керівництво корпорації в особі віцепрезидента зі Східної Європи, Індії та Близького Сходу, який базувався у Москві , переїхало до Лондона. Корпорація IMAX з 1 червня 2022 року в Росії більше не працює", – заявив він.



IMAX Corporation – канадська компанія, що займається технологіями розваг, її спеціалізація – кінотехнології та широкоформатні кінопрезентації. IMAX має понад 1500 кінотеатрів більш ніж у 80 країнах. У Росії мережа IMAX мала 49 залів.