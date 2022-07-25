Середня ціна автогазу на АЗС знизилася до 30 гривень за літр
Середня ціна на скраплений газ за вихідні, з 22 по 25 липня, у мережах АЗС знизилася на 30 копійок – до 30,09 грн за літр.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
На станціях "Укрнафти" автогаз здешевшав на 1,68 грн – до 29,93 грн/л.
У мережі Shell продукт здешевшав на 0,6 грн, до 28,99 грн/л, на станціях KLO – на 0,4 грн, до 29,27 грн/л.
На 2 грн знизила ціну мережа "Нефтек" – 29,99 грн/л. У мережах "Авантаж 7" та Motto автогаз здешевшав на 1 грн – до 27,95 й 29,37 грн/л відповідно.
Разом з тим такі мережі як SOCAR, Prime і VostokGaz переглянули цін у бік збільшення.
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