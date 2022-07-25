"Укрпошта" запускає нову послугу – отримати посилку можна день у день

"Укрпошта" спрощує доставку посилок та документів завдяки новій послузі "Точка видачі" відправлення приймається у відділенні поштового звязку та вручається одержувачу у цьому самому відділенні без відправки на сортувальний центр.

Як повідомляє пресслужба компанії, послуга доступна з 25 липня у всіх відділеннях поштового зв’язку.

"Оскільки відправлення доступне до видачі одразу після його прийому, до мінімуму скорочується час з моменту оформлення відправлення до моменту надсилання одержувачу смс-повідомлення про надходження посилки", – зазначили в "Укрпошті".

Крім того, суттєво зменшується ціна. Для прикладу, вартість доставки посилки вагою до 2 кг за тарифом "Укрпошта Експрес" в межах області коштуватиме 38 грн, а доставка аналогічного відправлення за тарифом "Точка видачі" – 15 грн.

Зазначається, що послуга підійде для тих, кому зручно передати свої відправлення у найближчому відділенні, де отримувачі одразу та впродовж стандартних 14 днів зберігання, зможуть їх отримати. Насамперед, такий формат вигідний підприємцям, що працюють в сфері e-commerce і які здійснюють відправку замовлень клієнтам в межах свого міста.