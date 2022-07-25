"Альфа-Банк" отримав збитки з початку року на 2,3 мільярда

"Альфа-Банк" в Украні за перше півріччя прозвітував про збиток 2,35 млрд грн проти прибутку у 1,46 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Finbalance.

Так, збиток банку за червень становив 2,37 млрд грн, за травень – 383,2 млн грн, за квітень – 307,5 млн грн, тоді як за перший квартал "Альфа-банк" декларував прибуток у 720,7 млн грн.

Заявлений показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку станом на 1 липня 2022 року становить 14,54%.

Нагадаємо, "Альфа-Банк" в Україні змінює назву на "Сенс Банк", про що 11 липня вже повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Повне найменування українською мовою буде акціонерне товариство "Сенс Банк". Англійською банк тепер називатиметься Joint Stock Company Sense Bank.

Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".

"Альфа-Банк" (Україна) з 9 березня визнаний системно важливим банком, обсяг депозитів населення у цьому банку становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн.