Кабмін заборонив виводити валюту за кордон для виплати роялті

Кабінет міністрів затвердив нову редакцію переліку послуг, робіт та прав інтелектуально власності, для імпорту яких Нацбанк має дозволити здійснення платежів.

Згідно з розпорядженням уряду №814, яке набуло чинності з півночі 23 липня, з нього виключено такі послуги як рекламна діяльність, оренда автотранспорту, розрахунки за ліцензійними договорами, зокрема роялті, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас до переліку було включено послуги, пов'язані за участю футбольних клубів "Ворскла" (Полтава), "Динамо" (Київ), "Зоря" (Луганськ), "Шахтар" (Донецьк), "Дніпро-1" (Дніпро) ) у єврокубках УЄФА, а також збірної України у змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА до червня 2023 року.

Крім того, до нього, зокрема, внесено послуги з надання персоналу компаніями-нерезидентами, послуги щодо цілого ряду спеціальних ремонтів, послуги оперативного управління, а також послуги з організації та проведення таборів відпочинку, спортивних та оздоровчих для дітей, підлітків та молоді.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів скасував перелік товарів критичного імпорту, який обмежував придбання валюти імпортерами. Водночас обмеження на імпорт послуг частково збережено.

Нагадаємо, із початком війни уряд затвердив короткий перелік товарів критичного імпорту, під який можна було купувати валюту. Згодом до нього було внесено майже 20 доповнень, і він, за оцінками НБУ, розширився до 90% усіх імпортних товарів та понад 40% імпорту послуг.