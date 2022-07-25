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Adidas відновив роботу частини магазинів в Україні

adidas

Німецький рітейлер спортивного одягу Adidas відновив роботу чотирьох магазинів у Житомирі, Львові та Ужгороді.

Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України (RAU) із посиланням на повідомлення компанії.

Так, запрацював Adidas & Reebok Дисконт-Центр Store у львівському СТРЦ Spartak. Другий магазин – в житомирському ТЦ Global UA. Ще два магазини відновили роботу у "стріті" – у Львові та в Ужгороді.

Також відновив роботу інтернет-магазин.

Щодо повернення до роботи у Києві, в мережі говорять, що "поки що конкретна інформація відсутня".

До російського вторгнення у столиці працювало 18 магазинів мережі, у таких форматах, як Adidas, Adidas Originals, Adidas Kids та дисконт-центр Adidas & Reebok.

Як повідомлялося, німецька компанія спортивного одягу Adidas 9 березня призупинила в РФ роботу інтернет-магазину, а з 14 березня і роздрібних магазинів.

Автор: 

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