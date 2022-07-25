Фонд гарантування виставив на продаж будівлю центрального офісу "Промінвестбанку" за 50 мільйонів

У системі "Prozorro.Продажі" 1 та 2 серпня відбудуться аукціони з продажу двох об'єктів нерухомості ПАТ "Промінвестбанк" будівель у самому центрі міста Києва на вулиці Софіївській. Серед них центральний офіс банку.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Так, 1 серпня відбудеться аукціон з продажу нежилого будинку, загальною площею 989,9 кв. м, та земельної ділянки (0,12 га), за адресою м. Київ, вул. Софіївська, будинок 7. Цільове призначення землі – реконструкція, експлуатація та обслуговування будівель та споруд.

Початкова ціна лоту – 53,7 млн грн.

Наступного дня, 2 серпня, заплановано аукціон з продажу будівлі центрального офісу "Промінвестбанку", загальною площею 590,5 кв.м, та земельної ділянки (площею 0,06 га), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Софіївська, будинок 9.

Початкова ціна цього лоту – 49,5 млн грн.

Зазначається, що виставлені на продаж об’єкти можуть використовуватися за різним функціональним призначенням – від офісів до кафе чи ресторанів. Будівлі розташовуються у двохвилинній пішій доступності до Майдану Незалежності.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами ПАТ "Промінвестбанк".

Як повідомлялося, 25 лютого Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".