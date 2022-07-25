В Україні змінилися правила отримання водійських посвідчень

Із 24 липня в Україні набули чинності нові правила отримання водійського посвідчення.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, змін зазнав підхід до навчання та алгоритм складання іспитів – теоретичну та практичну частини підготовки водіїв віднині розмежовують.

"Відтепер охочим отримати водійське, спочатку варто пройти теоретичний курс навчання в автошколі та успішно скласти тестування в територіальному сервісному центрі МВС. А уже зі знаннями правил дорожнього руху та зі Свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки починати практичний курс і виїжджати на вулиці за кермом", – зазначається у повідомленні.

В МВС вважають, що таке розмежування навчального процесу відповідає світовому досвіду та позитивно вплине на безпеку на дорогах, адже до практичного навчання допускатимуть тільки тих, хто вже знає правила дорожнього руху.

На теоретичному курсі навчання учень має опанувати правила дорожнього руху, правила експлуатації транспортних засобів, основи безпеки руху та надання домедичної допомоги. Водночас внутрішній теоретичний іспит в автошколі скасовується.

Після навчання заклад освіти формує Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки та вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС. Потім потрібно скласти іспит у територіальному сервісному центрі МВС, крім майбутніх водіїв категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE.

Усі, хто успішно його складе, отримують Свідоцтво, яке є пропуском на практичний курс навчання.

"Свідоцтво діятиме протягом 1 року. Тобто, той, хто успішно склав теоретичний іспит має цілий рік на те, аби пройти практичний курс навчання. За умови, якщо цей термін пройшов, а людина, яка хотіла отримати посвідчення водія, так і не склала наступний екзамен з практичного водіння, має починати навчання спочатку", – уточнили в МВС.

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Після складання теоретичного курсу, на практичному курсі треба навчитись керувати автівкою. Після його завершення потрібно скласти іспит в автошколі та отримати Свідоцтво про закінчення практичної підготовки. Воно буде чинне протягом двох років.

В МВС також зазначають, що раніше зміна автошколи не передбачалась. Тепер же можна обрати з акредитованих навчальних закладів один для теоретичного навчання, а для практичного – інший.

У міністерстві додали, що усі, хто до 24 липня, до набрання чинності Постанови розпочали підготовку, перепідготовку в автошколі і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, продовжують навчання відповідно до старих норм і складають внутрішні іспити в автошколі та іспити в територіальному сервісному центрі МВС за старим алгоритмом.