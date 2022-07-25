Російські кондитери попередили про зниження якості солодощів через санкції

Запроваджені проти Росі санкці Євросоюзу можуть ускладнити виробництво кондитерських виробів у цій крані, оскільки у переліку заборонених до ввезення в РФ товарів виявилися емульгатори і барвники, які не можна замінити без втрати смакових якостей.

Про це йдеться у листі російської Асоціації підприємств кондитерської промисловості "Асконд" до своїх учасників, пише "Коммерсант".

У документі зазначається, що нестача сировини загрожує скороченням асортименту. Щоб запобігти цьому транснаціональні виробники кондитерських виробів, які локалізували виробництво в Росії та відмовляються залишати цей ринок попри загарбницьку війну проти України, планують звернутися до європейської асоціації Food & Drinks з проханням сприяти виключенню з списку санкцій ЄС емульгаторів і барвників.

Ці інгредієнти, що використовуються при випуску солодощів, потрапили в "п'ятий пакет" санкцій ЄС. Європейські чиновники вказували, що у цій сировині закладено потенційну можливість подвійного використання, зазначають в "Асконді".

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Виконавчий директор "Асконду" В'ячеслав Лашманкін уточнює, що основна проблема – емульгатори, які застосовуються під час виробництва шоколаду, випічки, халви, м'якої карамелі та вафель.

Він визнав, що не всю сировину можна замінити імпортом з Південно-Східної Азії та з Близького Сходу.

Виконавчий директор компанії "Русбренд" Олексій Поповичев уточнив, що запасу емульгаторів та барвників на складах компаній має вистачити на кілька місяців. Але якщо складнощі з імпортом інгредієнтів збережуться, виробники можуть піти на скорочення асортименту.