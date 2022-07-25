Російські компанії вимушені відкладати модернізацію електростанцій через санкції

Російські енергетичні компані почали відкладати початок модернізаці ТЕС через проблеми з постачанням обладнання внаслідок санкцій.

Наразі йдеться про сім об'єктів на 2,4 ГВт вартістю 37,5 млрд рублів, пише російський "Коммерсант" із посиланням на дані місцевого енергетичного регулятора.

Загалом російські генеруючі компанії вже скористалися правом на відстрочку введення семи проєктів модернізації ТЕС на термін від півроку до року, повідомили у "Раді ринку".

Йдеться про об'єкти "Інтер РАО", "Газпром енергохолдингу", "Татенерго" та "Татнафти".

За програмою модернізації старих ТЕС відібрано інвестиційні проєкти на 25,2 ГВт із запуском у 2022–2027 роках. Проекти окупаються за рахунок споживачів, які оплачують потужність об'єктів за підвищеним тарифом.

В "Інтер РАО" підтвердили, що перенесення строків модернізації ТЕС "викликано затримкою при постачанні основного обладнання".

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У "Газпром енергохолдингу" сказали, що "незначне перенесення термінів" зумовлене "необхідністю приведення термінів введення обладнання у відповідність до нових очікуваних термінів постачання великовузлових елементів".

Запуск Нижньокамської ТЕЦ "Татнафти" з першою російською газовою турбіною також переноситься на рік, до грудня 2025 року, хоча її виробник обіцяє збудувати турбіну вчасно.