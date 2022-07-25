Мінекономіки не очікує зростання цін на пальне через девальвацію гривні

У Міністерстві економіки України не прогнозують стрибка цін на пальне у зв'язку зі зміною курсу гривні.

Про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час телемарафону, передає enkorr.

"Ми не очікуємо цінового стрибка на пальне, оскільки в останні тижні намітилась тенденція до зниження ціни. Якби не було зміни курсу гривні, ціна б пішла вниз. Зараз у зв'язку з переглядом курсу Нацбанком очікуємо, що ціна залишиться на тому ж рівні", – заявив Кудін.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$.

Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Нагадаємо, з кінця лютого, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн/$.

Із початку липня на українських АЗС спостерігалась тенденція зниження роздрібних цін на дизпальне. Зокрема, середня його ціна у країні за цей період зменшилась на 2 грн/л.

Разом з тим, на думку експертів, попри зростання офіційного курсу валюти ціни на пальне в українських мережах АЗС мають всі шанси втриматися на поточному рівні.