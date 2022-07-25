З кінця лютого в Україні звільнили 8,5 тисячі держслужбовців

За період воєнного стану в Україні було звільнено 8 479 державних службовців.

Про це йдеться в повідомленні Національного агентства служби з питань держслужби

Фактична кількість працюючих державних службовців скзадає 168 140 осіб. З них понад 127 тис. працюють у штатному режимі, майже 14 тис. – дистанційно, понад 18 тис. – перебувають на простої та майже 7 тис. – у відпустці без збереження заробітної плати.

Кількість державних службовців, які перебувають на території україни, що захоплена агресором, або в межах районів бойових дій або блокованих районів – 7 451 особа.

Кількість державних службовців, які проходять службу в ЗСУ – 3 568 осіб.

Кількість загиблих державних службовців – 53 особи.

6 739 жінок виїхали за кордон, рятуючи дітей від російської збройної агресії.

"Дані зібрано та проаналізовано станом на 1 липня 2022 року без урахування тимчасово окупованої території України та частин територій в межах районів воєнних (бойових) дій або блокованих районів", – зазначили в НАДС.