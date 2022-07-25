Нацбанк може надрукувати ще 200 мільярдів гривень у наступному році

Дефіцит держбюджету та складнощі з його фінансуванням збережуться і в 2023 році, що вимагатиме продовження його емісійного фінансування Національним банком, проте обсяг такої підтримки зменшиться приблизно вдвічі із передбачених на цей рік 400 млрд грн.

Про це заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук заявив в ефірі KSE Live, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наступного року ми в нашому базовому сценарії очікуємо, що потреба в емісії збережеться. Вона вже буде набагато нижчою, ніж цього року – приблизно вдвічі", – сказав Ніколайчук.

У поточному році уряд за погодженням з Нацбанком визначили обсяг такого фінансування у сумі до 400 млрд грн, з яких НБУ вже перерахував 240 млрд грн шляхом викупу військових облігацій.

"По емісії ми закладаємо на другу половину цього року у розмірі 180 млрд грн: по 30 млрд грн на місяць. Це обсяг, який призводить до контрольованих наслідків, він врахований у макропрогнозі", – уточнив Ніколайчук.

За його словами, прогноз емісійного фінансування на 2023 рік зроблено з урахуванням припущень щодо надходження зовнішнього фінансування.

"Вони досить консервативні, і за таких консервативних припущень необхідність в емісії ще зберігається", – сказав заступник голови Нацбанку.

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Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко констатував, що наразі Україна не може обійтися без часткового фінансування видатків державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком шляхом викупу "військових облігацій".

Національний банк з початку війни безпосередньо профінансував держбюджет за рахунок викупу "військових" облігацій на 225 млрд грн і розраховує на збереження узгодженої з урядом стелі таких операцій цього року в 400 млрд грн. За словами голови НБУ Кирила Шевченка, він сподівається, що емісія гривні для покриття дефіциту держбюджету не перевищуватиме 30 млрд грн на місяць до кінця року.

Водночас Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.