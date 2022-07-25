Кількість земельних угод продовжує зростати, – Мінагрополітики

В Україні за тиждень 18-25 липня зареєстровано 1,35 тис. земельних транзакцій, предметом яких стали 2,18 тис. га земель сільгосппризначення.

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, загалом станом на 25 липня в Україні укладено 109,99 тис. угод в рамках ринку землі.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5 576 нотаріусів. Всього заяв – 6 265, із них погоджено 5 492, відмову отримали 771, у черзі – 2.

Серед регіонів-лідерів за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини, – Харківщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Кіровоградщина та Полтавщина.

Протягом тижня 18-25 липня інтенсивність угод із землею с/г призначення зросла на 12,6% проти періода 11-18 липня – загалом до 192 угод із 168 угод щодня. При цьому середня площа ділянок, що продаються за день, зросла на порівняні 12,4%, до 0,31 тис. га з 0,27 тис. га.

Ця цифра все ще суттєво нижча за показники до російського вторгнення: згідно з останніми "довоєнними" даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладалася в середньому 621 угода із землею загальною площею 1,65 тис. га.

1 липня 2021 в Україні офіційно стартував ринок землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання щодо продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.