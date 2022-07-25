"Укртелеком" за перше півріччя через війну скоротив доходи на 15%

За результатами роботи у першому півріччі 2022 року "Укртелеком" отримав загальний дохід у розмірі 2,9 млрд грн. У звязку з втратою контролю над частиною телекомінфраструктури та припиненням надання послуг на тимчасово окупованих територіях загальний дохід у першому півріччі зменшився на 15,6% порівняно з аналогічним періодом минулого довоєнного року.

Про це йдеться в повідомленні оператора.

У той самий час, зазначається, що компанія утримує високий рівень операційної ефективності. EBITDA margin у першому півріччі 2022 року склала 24,3%.

Загальний дохід від надання телекомпослуг становить понад 2 млрд грн. Кількість абонентів оптичного інтернету в першому півріччі збільшилася до понад 290 тис., що майже на 44% більше порівняно з минулим роком. Лише у червні абонентами оптичного інтернету від АТ "Укртелеком" стали майже 8 тис. домогосподарств, що вдвічі більше, ніж у квітні.

Окрім домогосподарств, до швидкісного оптичного інтернету було підключено понад 160 об’єктів соціальної інфраструктури, серед яких 131 медичний та освітній заклад, 29 територіальних громад.

У 2021 році "Укртелеком" проклав понад 13,6 тис. км оптичних ліній та розгорнув мережі у 596 нових населених пунктів, що є найбільшим річним обсягом будівництва в історії компанії.

У той самий час, внаслідок ведення бойових дій в умовах повномасштабної збройної агресії РФ проти України, а також втручання окупантів у роботу телекоммережі компанії було втрачено контроль над телекомінфраструктурою в майже 900 населених пунктах Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей. Попередня оцінка вартості зруйнованих будівель, втраченого обладнання та інших активів на тимчасово окупованих територіях, з урахуванням відсутності доступу для ретельного огляду та фіксації, становить понад 450 млн грн.

Продовжують користуватися попитом приміщення компанії. Доходи від комерційної оренди в першому півріччі 2022 року склали майже 200 млн грн, що на 7,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Окрім втрати частини об’єктів нерухомості через окупацію та руйнування, завдані бойовими діями, на зниження доходу також вплинули і знижки, надані низці клієнтів відповідно до ситуації на певній території.

За час повномасштабної війни "Укртелеком" як національний оператор забезпечив переміщення телеком- та ІТ-інфраструктури низки великих компаній у західні області України, надавши їм канали великої ємності та побудувавши інфраструктуру для розміщення їхніх ЦОДів (центрів обробки даних). Також побудовано інфраструктуру ЦОД для розміщення ресурсів українських "хмарних" провайдерів.

Також повідомляється, що в першому півріччі компанія сплатила понад 750 млн грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, спрямувала на потреби ЗСУ майже 34 млн грн фінансової допомоги, передала у розпорядження наших захисників понад 130 автомобілів та десятки приміщень. Понад 300 співробітників компанії зараз служать у лавах ЗСУ.

З початку повномасштабної війни з російським агресором і станом на кінець червня АТ "Укртелеком" забезпечує інтернет-доступ у 87% населених пунктів свого національного покриття.