ЄІБ затвердив виділення 1,6 мільярда євро для України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) за підтримки бюджету ЄС затвердив фінансування України у розмірі 1,59 млрд євро, із яких 1 млрд євро буде надано негайно.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Інтерфакс-Україна.

"Це сприятиме збереженню або відновленню функціонування інфраструктури та основних послуг, включно з ремонтом пошкодженої критичної інфраструктури. Фінансування також зміцнить стійкість України та допоможе зберегти економічну стабільність країни", – зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, це фінансування також підтримає майбутні енергетичні, транспортні та освітні проекти.

У повідомленні Єврокомісії зазначається, що фінансування ЄІБ підтримується гарантіями з бюджету ЄС.

"Це другий пакет підтримки України в рамках екстреного реагування солідарності ЄІБ з Україною, розроблений у тісній співпраці з Європейською Комісією. Він слідує за пакетом екстреної допомоги у розмірі 668 млн євро, повністю виплаченим протягом місяця після початку війни. Як і перше, це нове фінансування пропонується на вигідних умовах, у тому числі на тривалий термін", – сказано в повідомленні.

Згідно з ним, негайна фінансова допомога на загальну суму 1,05 млрд євро складатиметься з авансових виплат за вісьмома фінансовими контрактами, що допоможе уряду України покрити першочергові короткострокові потреби у фінансуванні, надати підтримку стратегічним державним компаніям, забезпечити терміновий ремонт пошкодженої інфраструктури, відновити надання порушених муніципальних послуг, а також підтримати термінові заходи щодо енергетики та енергоефективності в рамках підготовки до опалювального сезону.

Друга частина пакету складається з відновлення реалізації фінансованих ЄІБ проектів в Україні на загальну суму 540 млн євро, де це можливо, за винятком районів активних бойових дій та територій, які не контролюються українським урядом.

"Відібрані проєкти охоплюватимуть енергетику, енергоефективність, дороги, транспорт, освіту та інфраструктуру, а також програми реконструкції та відновлення. Точні терміни цих виплат залежатимуть від ступеня просування базових проєктів", – йдеться в повідомленні.

"Європейська Комісія продовжуватиме працювати з країнами-членами ЄС та нашими міжнародними партнерами, щоб підтримувати Україну на всіх рівнях – стільки, скільки потрібно", – прокоментував виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, Україні необхідна потужна глобальна підтримка та зростаюча фінансова допомога, тому він вдячний ЄІБ та Європейському Союзу за давню співпрацю та фінансову підтримку.