Україна та Гватемала підписали угоду про скасування візового режиму

У межах візиту президента Гватемали Алехандро Джамматтеї Файя було підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог мід Україною та Гватемалою.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

"Переконаний, що це сприятиме лише розвитку бізнесових і соціальних зав’язків між нашими країнами, між нашими народами", – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, він повідомив, що започатковано торговельно-економічний діалог для реалізації низки конкретних проєктів. Зокрема, гватемальська сторона підтвердила зацікавленість у закупівлі української аграрної продукції та налагодженні промислових зв’язків.

"Я запросив Алехандро Джамматтеі взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Проговорив консолідацію інших країн регіону для участі в цьому саміті", – сказав Зеленський.

"Сьогодні ми домовилися й надалі об’єднувати наші зусилля на міжнародних майданчиках з метою подальшої ізоляції Росії та збільшення для неї ціни за цю війну й дестабілізацію життя народів. Хочу подякувати пану Джамматтеі за підтримку санкційної політики проти Росії. І радий, що Гватемала готова долучитися до просування ініціативи стосовно створення Спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти народу України", – додав він.

Як повідомила прес-служба Зеленського, сторони підписали спільну заяву, згідно з якою домовилися сприяти розвитку співробітництва у сфері туризму шляхом налагодження прямих зв'язків між туристичними відомствами двох країн, погодилися продовжити роботу щодо взаємного розширення дипломатичної та консульської присутності в обох державах та надавати всіляке сприяння роботі відповідних установ.

Глави держав заявили про наміри активізувати двосторонній політичний, економічний та культурно-гуманітарний діалог, розвивати договірно-правову базу двосторонніх відносин на благо та заради процвітання дружніх народів України та Гватемали.

Сторони також висловили зацікавленість у розширенні співробітництва між Україною та Гватемалою в галузі освіти, науки та технологій, домовилися у майбутньому збільшити обмін студентами та стажистами, а також сприяти реалізації спільних наукових проектів.