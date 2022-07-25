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США стали найбільшим у світі експортером скрапленого газу

танкер,спг

США стали найбільшим у світі експортером скрапленого природного газу (СПГ) у першій половині 2022 року. Порівняно з другою половиною 2021 року експорт СПГ США зріс на 12%, у середньому до 11,2 млрд кубометрів на день.

Про це повідомляє Управління енергетичної інформації США, передає enkorr.

Зазначається, що експорт СПГ із США продовжував зростати з трьох причин: збільшення експортних потужностей СПГ, зростання міжнародних цін на природний газ і СПГ і зростання світового попиту, особливо в Європі.

"З кінця минулого року країни Європи дедалі більше імпортують СПГ, щоб компенсувати імпорт трубопроводами з Росії й заповнити історично низькі запаси природного газу", – сказано в публікації.

Як і 2021 року, США спрямували найбільше СПГ в ЄС і Великобританію протягом першої половини року, забезпечивши 47% від 14,8 млрд кубометрів на день загального імпорту СПГ в Європу, за ними йдуть Катар з 15% і Росія з 14%, а чотири африканські країни разом – 17%.

США стали найбільшим у світі експортером скрапленого газу 01

Автор: 

США (4888) експорт (3828) скраплений газ (1142)


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