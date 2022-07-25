Україна збільшила виробництво цукру на 30%, – Мінагрополітики

У поточному 20212022 маркетинговому році (1 вересня 2021 року 31 серпня 2022 року) станом 27 липня в Україні вироблено 1,45 млн тонн цукру, що становить 130,5 % виробництва минулого МР. Виробництво цукру здійснювали 33 цукрові заводи.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Відповідно до балансу попиту і пропозиції цукру, розрахованого Мінагрополітики, перехідні залишки на початок 2021/2022 маркетингового року оцінюються у 332 тис. тонн, що відповідає тримісячній потребі внутрішнього ринку (оптимальним запасом є двомісячна потреба внутрішнього ринку).

Пропозиція цукру в поточному маркетинговому році становить 1,8 млн тонн, що цілком достатньо для:

забезпечення внутрішнього ринку, обсяг якого оцінюється у межах 1,21 млн тонн (з розрахунку споживання 28,9 кг/рік на одну особу);

створення експортного потенціалу в обсязі 120 тис. тонн (із яких 70 тис. тонн цукру і 50 тис. тонн цукровмісних продуктів);

формування суттєвих запасів на початок 2022/2023 маркетингового року в обсязі 470 тис. тонн, що відповідає майже п’ятимісячному обсягу внутрішнього споживання.

Щодо експорту, то за 10 місяців поточного маркетингового року експортовано 73 тис. тонн цукру, включно із цукровмісними продуктами.

За оперативною інформацією, у 2022 році цукрові буряки посіяні на площі 180,4 тис. га.

При прогнозній урожайності 430-440 ц/га валовий збір цукрових буряків (за сприятливих погодних умов) прогнозується на рівні 7,83 млн тонн, із яких при виході цукру 13,5-14 % можна виробити близько 1,08 млн тонн цукру.

За інформацією НАЦУ "Укрцукор", з 1 вересня 2022 року планують здійснювати виробництво цукру найбільш потужні 23 цукрові заводи.

З урахуванням перехідних залишків на 1 вересня 2022 року ресурси цукру на період наступного 2022/2023 маркетингового року (1 вересня 2022 року – 31 серпня 2023 року):

у повному обсязі забезпечать потребу внутрішнього ринку, яка прогнозується в 1,13 млн тонн, із них 1,07 млн тонн – споживання населенням),

експортний потенціал у 2022/2023 маркетинговому році оцінюється в 100 тис. тонн, із яких 50 тис. тонн – цукор, 50 тис. тонн – цукровмісні продукти;

перехідні залишки на 1 вересня 2023 року, за прогнозними розрахунками, очікуються в обсязі 370 тис. тонн, що відповідає майже чотиримісячному обсягу внутрішнього споживання.

Оскільки цукру в Україні з надлишком, то жодних обмежень на експорт цукру встановлювати не передбачається.