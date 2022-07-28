Видобуток газу цьогоріч зменшиться на 1,3 мільярда кубометрів, – Міненерго

Україна планує у 2022 році видобути 18,5 млрд кубометрів газу, що на 6,6% (на 1,3 млрд кубометрів) менше, ніж 2021 року.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колесник, передає Інтерфакс-Україна.

"Виходячи з обсягів фактичного видобутку, які є сьогодні, прогнозний обсяг за цей рік приблизно 18,5 млрд кубометрів. Це без урахування потенційних втрат", – сказав Колесник.

Він уточнив, що на сьогодні добовий видобуток газу в країні становить 49,5 млн кубометрів, тоді як перед початком війни він був близько 55 млн кубометрів. При цьому компанії поки не можуть повноцінно здійснювати нове буріння та капремонт свердловин, а здатні лише підтримувати обслуговування існуючого свердловинного фонду. Це пов'язано з використанням техніки, яка з повітря може виглядати як військова.

За словами Колесника, прогноз споживання газу на 2022 рік становить близько 21 млрд кубометрів. Заступник міністра уточнив, що цей прогноз заснований на профілі споживання попередніх років, тоді як в умовах війни та переселення людей важко точно сказати, яке буде споживання.

У свою чергу голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко сподівається збільшити видобуток газу в наступному році.

Як повідомлялося, видобуток природного газу в Україні в 2021 році склав 19,8 млрд кубометрів, у тому числі приватними компаніями – 5 млрд кубометрів.