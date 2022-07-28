Сенат США схвалив виділення $280 мільярдів на напівпровідникові технології

Американські сенатори більшістю голосів схвалили законопроєкт, що передбачає надання $280 млрд на розвиток напівпровідникових технологій та зміцнення конкурентоспроможності цієї галузі у світі.

За законопроект проголосували 64 члени Сенату – майже всі демократи та 17 республіканців. Тепер законопроєкт має отримати схвалення Палати представників, передає Інтерфакс-Україна.

Ініціатива передбачає виділення $52,7 млрд у вигляді прямої фінансової допомоги для будівництва нових та розширення наявних майданчиків із випуску напівпровідників, а також $24 млрд у вигляді податкових пільг та інших стимулів. До законопроєкту також входять різні програми підтримки досліджень та підготовки кадрів, а $2 млрд зарезервовані під вивчення способів застосування новітніх технологій у військовій та інших сферах, пише The Wall Street Journal.

"Це зміцнить американські ланцюжки поставок, щоб ми так не залежали від інших країн щодо критично важливих технологій", – заявив президент США Джо Байден.

Противники тим часом висловлюють занепокоєння тим, що гроші з федерального бюджету будуть надані компаніям, які без того одержують значні прибутки.

Законопроєкт про фінансову допомогу почав обговорюватися ще у 2019 році і відтоді зазнав багатьох змін. Зокрема, Палата представників доповнила текст передбачуваними заходами у сфері боротьби зі зміною клімату, імміграції та легалізації марихуани. Під час доопрацювання тексту сенатори виключили із законопроєкту більшість таких положень.