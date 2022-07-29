У Лівані виявили сирійське судно з викраденим українським зерном, – посол

У ліванський порт Тріполі 27 липня увійшло сирійське судно, завантажене у Феодосії ячменем, вивезеним з тимчасово захоплених територій України.

Про це повідомляє посольство України в Лівані в Facebook.

Зазначається, що 28 липня посол України в Лівані Ігор Осташ провів зустріч з президентом країни Мішелем Ауном.

Під час зустрічі були обговорені питання постачання української пшениці на ліванський ринок. Український дипломат підкреслив, що незважаючи на воєнні дії з боку російського агресора, наша країна продовжуватиме бути надійним партнером Лівану і забезпечуватиме його продовольчу безпеку.

"Посол звернув увагу президента на факт заходження 27 липня у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій. Висловлено прохання вжити заходів для з’ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах", – йдеться у повідомленні.

Також було підкреслено, що зазначений факт може нанести шкоду двостороннім відносинам.

Раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.