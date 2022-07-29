БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
650 1

У Лівані виявили сирійське судно з викраденим українським зерном, – посол

зерно

У ліванський порт Тріполі 27 липня увійшло сирійське судно, завантажене у Феодосії ячменем, вивезеним з тимчасово захоплених територій України.

Про це повідомляє посольство України в Лівані в Facebook.

Зазначається, що 28 липня посол України в Лівані Ігор Осташ провів зустріч з президентом країни Мішелем Ауном.

Під час зустрічі були обговорені питання постачання української пшениці на ліванський ринок. Український дипломат підкреслив, що незважаючи на воєнні дії з боку російського агресора, наша країна продовжуватиме бути надійним партнером Лівану і забезпечуватиме його продовольчу безпеку.

"Посол звернув увагу президента на факт заходження 27 липня у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій. Висловлено прохання вжити заходів для з’ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах", – йдеться у повідомленні.

Також було підкреслено, що зазначений факт може нанести шкоду двостороннім відносинам.

Раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.

Автор: 

зерно (1870) Ліван (15)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ливан - банкрот, и потому будут пользоваться краденым в полный рост. Есть смысл закрыть свое посольство там и ихнее здесь, поскольку они полностью подчинены Асаду, а с Асадом у нас дип. отношений нет.
показати весь коментар
29.07.2022 11:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 