Керівництво російського виробника ракет "Калібр" досі не потрапило під санкції, – StateWatch

На жодного з топменеджерів найбільшого російського військово-промислового концерну "Алмаз-Антей", включаючи генерального директора, поки не було накладено ані українських, ані західних санкцій.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor (проєкт StateWatch), які здійснюють моніторинг запроваджених санкцій проти РФ.

Зазначається, що концерн відомий у світі передусім як виробник крилатих ракет "Калібр". Загалом спеціалізується на виробництві протиповітряної, протиракетної оборони, а також зенітно-ракетних комплексів.

Натомість сам концерн "Алмаз-Антей" перебуває під санкціями США, ЄС, Британії, України, Канади, Швейцарії і інших учасників санкційної коаліції проти РФ.

До складу концерну також входять понад 60 військових підприємств які виробляють таке військове обладнання, як комплекси ППО С-300, С-400, С-500, зенітні ракетні комплекси Бук-М2, Бук-М3, комплекси ППО малої дальності ОСА-АКМ, Тор-М1, Тор-М2, які активно використовуються у війні проти України.

Водночас під санкції США, ЄС, Великої Британії, України та інших країн поки не потрапили генеральний директор концерну "Алмаз-Антей" Ян Новіков; генеральний конструктор Павєл Созінов, заступник генерального директора з науково-технічного розвитку Сєргєй Друзін, а також решта топменеджерів концерну.

Аналітики зазначають, що Ян Новіков увійшов до керівного складу концерну через 2 роки після обрання Владіміра Путіна президентом РФ, – тоді він став заступником генерального директора "Алмаз-Антею". Посаду генерального директора концерну Новіков отримав у 2015 році.

Через 5 місяців після початку повномасштабного вторгнення в Україну Новіков отримав з рук міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу звання героя Росії за "видатний внесок у забезпечення обороноздатності РФ, розробку та створення сучасних зразків озброєння, військової та спеціальної техніки".

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу SIPRI, обсяг продажу зброї концерном "Алмаз-Антей" у 2020 році склав $6 млрд, що вивело його на 17-те місце у списку найбільших військово-промислових компаній світу. Згідно з рейтингом SIPRI "Алмаз-Антей" є найуспішнішою компанією РФ у цій галузі.

На початку липня видання Reuters повідомило, що майже три десятки керівників російських військових компаній та щонайменше 14 роскомпаній, які виготовляють зброю, не потрапили під санкції США, ЄС чи Великої Британії.

Як повідомлялося, 8 із 9 керівників оборонного гіганта "Ростех" не перебувають під санкціями ЄС і партнерів.