БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
418 0

"Укрзалізниця" прискорила два міжнародні потяги до Польщі

укрзалізниця,експрес,прикарпатський

"Укрзалізниця" із середини серпня прискорює два міжнародні поїзди та змінює час їх відправлення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, з 15 серпня поїзд №67 Київ – Варшава вирушатиме з Києва о 17:27 (замість 18:23) і прибуватиме до Варшави о 10:04 (замість 11:33).

Крім того, з урахуванням зростання попиту на цей напрямок, "Укрзалізниця" додає до поїзда ще два вагони. Вони курсуватимуть із 7 серпня, а продаж квитків на них почнеться з 29 липня.

Водночас із 16 серпня поїзд №24 Хелм – Київ вирушатиме з Хелма о 16:46 (замість 16:05) і прибуватиме в Київ за попереднім розкладом о 07:29.

Автор: 

потяг (1296) Польща (2437) Укрзалізниця (4773)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 