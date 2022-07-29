"Укрзалізниця" прискорила два міжнародні потяги до Польщі

"Укрзалізниця" із середини серпня прискорює два міжнародні поїзди та змінює час їх відправлення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, з 15 серпня поїзд №67 Київ – Варшава вирушатиме з Києва о 17:27 (замість 18:23) і прибуватиме до Варшави о 10:04 (замість 11:33).

Крім того, з урахуванням зростання попиту на цей напрямок, "Укрзалізниця" додає до поїзда ще два вагони. Вони курсуватимуть із 7 серпня, а продаж квитків на них почнеться з 29 липня.

Водночас із 16 серпня поїзд №24 Хелм – Київ вирушатиме з Хелма о 16:46 (замість 16:05) і прибуватиме в Київ за попереднім розкладом о 07:29.