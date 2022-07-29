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Kraft Heinz продасть виробництво дитячого харчування в Росії, – ЗМІ

kraft

Американський виробник харчування Kraft Heinz має намір скоротити свою присутність на російському ринку компанія виставила на продаж бізнес з виробництва дитячого харчування.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела.

Так, на продаж виставлені підприємства "Хайнц-Георгієвськ" у Ставропольському краї та Іванівський комбінат дитячого харчування загальною потужністю понад 30 тис. тонн сухих, рідких каш та пюре на рік, а також бренди "Умница" та "Сами з усами".

У Kraft Heinz заявили, що не коментують "ринкові чутки".

Kraft Heinz створений у 2015 році в результаті злиття Heinz та Kraft Foods, найбільший акціонер – Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта.

У портфель брендів входять марки Kraft, Heinz, Philadelphia, Maxwell House та інші. Глобальний виторг у 2021 році – понад $26 млрд.

У Росії, крім фабрик дитячого харчування, Kraft Heinz володіє підприємством "Петропродукт-Отрадне" у Ленінградській області, де випускає кетчупи, соуси, консервовані продукти. Водночас цей бізнес, який приносить Kraft Heinz основну частину виторгу в РФ, концерн не продає, кажуть співрозмовники.

За словами одного із співрозмовників видання, Kraft Heinz оцінює російський бізнес дитячого харчування в 2,5-3 млрд рублів.

Автор: 

росія (14230) їжа (132)


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Сенат США вже проголосував за визнання росії країною спонсором тероризму у світі і це показово,тільки дурень цього б не помітив,тому у західних компаній залишилося мало часу ,що б вийти з бізнесу на рф якщо вони ще там заробляють,інакше репутаційні та фінансові втрати будуть вагомі.
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29.07.2022 12:22 Відповісти

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