Kraft Heinz продасть виробництво дитячого харчування в Росії, – ЗМІ

Американський виробник харчування Kraft Heinz має намір скоротити свою присутність на російському ринку компанія виставила на продаж бізнес з виробництва дитячого харчування.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела.

Так, на продаж виставлені підприємства "Хайнц-Георгієвськ" у Ставропольському краї та Іванівський комбінат дитячого харчування загальною потужністю понад 30 тис. тонн сухих, рідких каш та пюре на рік, а також бренди "Умница" та "Сами з усами".

У Kraft Heinz заявили, що не коментують "ринкові чутки".



Kraft Heinz створений у 2015 році в результаті злиття Heinz та Kraft Foods, найбільший акціонер – Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта.

У портфель брендів входять марки Kraft, Heinz, Philadelphia, Maxwell House та інші. Глобальний виторг у 2021 році – понад $26 млрд.



У Росії, крім фабрик дитячого харчування, Kraft Heinz володіє підприємством "Петропродукт-Отрадне" у Ленінградській області, де випускає кетчупи, соуси, консервовані продукти. Водночас цей бізнес, який приносить Kraft Heinz основну частину виторгу в РФ, концерн не продає, кажуть співрозмовники.



За словами одного із співрозмовників видання, Kraft Heinz оцінює російський бізнес дитячого харчування в 2,5-3 млрд рублів.