Інфляція у Франції встановила історичний рекорд

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у липні зросли на 6,8% у річному вираженні це рекордні темпи підйому за весь час розрахунків.

Як повідомляє Trading Economics, про це свідчать попередні дані Національного статистичного управління Insee, передає Інтерфакс-Україна.



Аналітики прогнозували у середньому 6,7% порівняно з 6,5% у червні. У липні інфляція становила 0,3% щодо попереднього місяця порівняно з 0,9% у червні. Результат збігся з очікуваннями експертів.



Споживчі ціни, розраховані за французькими стандартами, збільшилися на 6,1% протягом року (максимум із липня 1985 року) і 0,3% на місяць проти 5,8% і 0,7% відповідно у червні.



Основний тиск на інфляцію спричинило підвищення цін на енергоносії (+28,7%) та харчі (+6,7%), а також зростання вартості послуг (+3,9%).