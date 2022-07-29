Нацбанк прогнозує скорочення реальних зарплат на 27%

Суттєве зниження економічної активності призвело до різкого зниження доходів населення номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі на 27%.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку за липень.

Зазначається, що на початку війни підприємства намагалися виплачувати зарплату в повному обсязі, але через продовження бойових дій та погіршення фінансово-економічного стану переважна кількість підприємств не в змозі забезпечувати довоєнний рівень оплати праці.

"Як наслідок, номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) – на 27%", – йдеться у звіті.

Водночас надалі з відновленням економіки та пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищать довоєнний рівень вже у 2023 році. Утім, з урахуванням інфляційних процесів реальні зарплати наприкінці 2024 року все ще будуть нижчими за довоєнний рівень, кажуть в Нацбанку.

Як повідомлялося, Національний банк суттєво погіршив прогноз інфляції у 2022 році – до понад 30%, порівняно з понад 20%, які прогнозувалися у червні.

При цьому Нацбанк підтвердив прогноз падіння економіки України у 2022 році на третину. За умови розблокування чорноморських портів ВВП України повернеться до зростання на 5-6% у 2023-2024 роках.