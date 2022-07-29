"Укренерго" оплатить створення стратегічного запасу вугілля на 2,5 мільярда

"Укренерго" за дорученням уряду фінансуватиме створення стратегічного запасу вугілля для проходження опалювального сезону 2022-2023 років.

Як повідомляє пресслужба компанії, цей резерв гарантуватиме, що впродовж опалювального сезону українські теплові електростанції матимуть достатньо палива.

Так, відповідно до покладених урядом спецобов’язків "Укренерго" надасть ДП "Укрвугілля" безвідсоткову позику у 2,5 млрд грн для закупівлі вугілля за ринковою ціною.

"Укрвугілля" в свою чергу необхідно купити паливо та відправити його на відповідальне зберігання. Наголошується, що пріоритет надаватиметься вугіллю вітчизняного видобутку, щоб підтримати українських шахтарів.

"Під час опалювального сезону 2022-2023 років вугілля буде реалізовуватися тепловій генерації за погодженням з Міністерством енергетики. При цьому мають враховуватися затверджені баланси електричної енергії на 2022 та 2023 роки, а також графіки накопичення вугілля", – наголосили в "Укренерго".

"Укрвугілля" має повернути НЕК "Укренерго" позику не пізніше 1 червня 2023 року.