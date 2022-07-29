Рада запровадить компенсації для роботодавців за працевлаштуванню безробітних

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 6067 про сприяння працевлаштуванню довгострокових безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

Документ підтримали 244 нардепи.

Так, проєкт закону дозволяє запровадити компенсації роботодавцям частини витрат на оплату праці або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування деяких категорій зареєстрованих безробітних, зокрема молоді.

Крім того, законопроєкт передбачає надання фінансової допомоги для започаткування підприємницької діяльності, пише Інтерфакс-Україна.



Також пропонується змінити підходи до умов, тривалості та розмірів виплати допомоги з безробіття, зокрема посилити страхові принципи (чим більший страховий стаж – тим більше розмір допомоги з безробіття) та послабити до безробітних санкції за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин.



Водночас, згідно із проєктом закону, можуть змінитися підходи до фінансування громадських робіт та скасування тимчасових робіт, які не сприяють мотивації до праці, а також до підбору підходящої роботи для безробітного (врахування, зокрема транспортної доступності, розміру заробітної плати залежно від тривалості безробіття).