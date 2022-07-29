Інфляція в Україні до кінця року сягне 31%, – Нацбанк

До кінця 2022 року інфляція прискорюватиметься та сягне 31%, її повернення до цілі 5% передбачається в 2025 році.

Про це свідчить інфляційний звіт Національного банку за липень.

Зазначається, що війна призвела до порушення ланцюгів постачання, скорочення пропозиції окремих товарів, збільшення витрат бізнесу, фізичного руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, а також тимчасової окупації окремих територій.

Збереження високих цін на енергоносії та рекордні рівні інфляції в країнах-партнерах також значно посилювали ціновий тиск в Україні. Суттєво зросли й інфляційні очікування бізнесу та домогосподарств. На практиці це відобразилося в погіршенні строкової структури депозитів у банківській системі та збільшенні витрат на окремі товари довгострокового користування, переважно імпортовані.

У результаті впродовж останніх місяців інфляція зростала високими темпами та сягнула 21.5% р/р у червні.

"Ключовими важелями в стримуванні інфляції залишалися адміністративні заходи НБУ та уряду України, передусім фіксація курсу гривні та тарифів на газ і тепло. Стримуючий ефект на ціни мали також налагодження поставок продукції через західні кордони та сформована внаслідок блокади морських портів надлишкова пропозиція сільськогосподарської сировини", – наголосили у звіті.

Водночас шоки пропозиції в умовах повномасштабної війни і надалі матимуть значний вплив на цінову динаміку, кажуть в Нацбанку.

У найближчі місяці й надалі є висока ймовірність подальших терористичних атак росії на об’єкти інфраструктури та виробничі потужності в містах України, що підриватиме логістику, підвищуватиме ризики бізнесу та розхитуватиме очікування. Зберігатимуться також високі світові ціни на енергоносії, насамперед на газ.

"Незважаючи на жорсткі монетарні умови внаслідок процентної політики НБУ, валютних інтервенцій і валютних обмежень, інфляція все ж зростатиме і наприкінці року дещо перевищить 30%", – уточнюють в НБУ.

При цьому, з початку 2023 року припускається зниження безпекових ризиків, що зумовлюватиме відновлення логістики та можливості росту врожаїв сільськогосподарських культур.

"Такий розвиток подій позитивно позначиться на очікуваннях, а також безпосередньо послабить проінфляційний ефект шоків з боку пропозиції.Також зниженню інфляції в Україні сприятимуть поступове вщухання світової інфляції та подальші жорсткі монетарні умови внаслідок політик НБУ", – прогнозує регулятор.

Очікується, що споживчий та інвестиційний попит ще досить тривалий час залишатиметься стриманим, що також сприятиме сповільненню інфляції.

Натомість збереження на високих рівнях цін на енергоносії заважатиме суттєвішому зниженню інфляції та вимагатиме перегляду тарифів на ЖКП для зниження квазі-фіскальних дисбалансів, підкреслили в НБУ.

Ураховуючи наслідки війни та значний внесок від підвищення адміністративних цін, інфляція у 2023 році знизиться до 20,7%, а в 2024 – до 9,4%. Її повернення до цілі 5% передбачається в 2025 році.