НАЗК пропонує запровадити санкції проти російського виробника гвинтівок та кремлівських пропагандистів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) додало до списків потенційних кандидатів на міжнародні санкції ще 220 осіб, які підтримують та пропагують політику Кремля.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Цього разу Агентство пропонує застосувати санкції до пропагандистів – експертів, письменників, журналістів, акторів та співаків, які поширюють меседжі Кремля.

Поміж них:

Єгор Холмогоров – ідеолог російського нацизму та возз’єднання російських земель. У 2014 році запропонував для позначення подій у Криму та на Південному Сході України термін "російська весна". Виступав за відкриту інтервенцію РФ в Україну та є активним прихильником так званої "новоросії;

Олександр Панкратов-Чорний – актор, який підтримує агресивну політику путінського режиму та поширює пропагандистські штампи про "націоналістів";

Христина Потупчик – блогерка, що активно просуває наративи Кремля та курує пропагандистські канали у соціальних мережах;

Юрій Кот – конферансье "антимайдану", який втік з України до Москви та бере участь у пропагандистських антиукраїнських ток-шоу на російських каналах.

Також до списків включено:

Владислава Лобаєва – засновника корпорації Lobaev, що виробляє зброю. Їх гвинтівки "Сумрак" у тому числі використовуються й у війні проти України;

Василя Прозорова – колишнього співробітника Служби безпеки України, агента російських спецслужб, який брав участь у поваленні української влади у тимчасово окупованому Криму. Прозоров поширює класичні тези антиукраїнської пропаганди, підтримує вторгнення в Україну та заявляє, що геноцид українців у Бучі є "постановкою Заходу".

Це вже 20-й список кандидатів на міжнародні санкції, який НАЗК надіслало до Міністерства закордонних справ України та Офісу Генерального прокурора. Загалом до переліків внесено вже 18,4 тис. фізичних та 4 тис. юридичних осіб.