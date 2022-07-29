ООН оцінила збитки українських аграрії внаслідок війни у $6 мільярдів

Збитки, завдані сільськогосподарському сектору України внаслідок війни, становлять від $4 млрд до $6 млрд.

Про це повідомила представниця Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Вікторія Михальчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Попередні оцінки від червня вказують на те, що збитки, завдані сільськогосподарському сектору в результаті війни, становлять від 4 до 6 млрд доларів, включаючи шкоду інфраструктурі, такій як іригаційне обладнання, сховища, інфраструктура судноплавства та переробки, теплиці, польові культури, сільськогосподарські тварини", – сказала Михальчук.

Вона також повідомила, що цього року, за оцінками FAO, Україна може зібрати до 51 млн тонн зернових.

"З огляду на райони, які безпосередньо постраждали від війни, лише 61 млн тонн із загальної кількості 75 млн тонн сховищ є фізично доступними. 14% пошкоджено або зруйновано, 10% розміщено на окупованій Росією території", – розповіла Михальчук.

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За її словами, з доступних сховищ 35% залишаються наповненими – у них знаходиться 22 млн тонн зернових та олійних культур, які очікують на експорт.

"Тобто доступними є лише 65% доступних сховищ", – пояснила представниця FAO.

Михальчук додала, що FAO працює з Міністерством аграрної політики та продовольства над альтернативними шляхами експорту зернових з України.

"Один із таких альтернативних шляхів, який ми зараз підтримуємо, це експорт через Румунію та допомогу ізмаїльській лабораторії у збільшенні її потужностей, щоб сертифікація проходила набагато швидше і, відповідно, збільшилася кількість експорту, можливо, через ці кордони", – розповіла вона.