БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
7 380 5

Рада спростила вилучення майна для потреб оборонно-промислового комплексу

завод

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану".

За прийняття відповідного законопроєкту №7605 у першому читанні проголосували 256 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт має вдосконалити процедуру примусового відчуження та вилучення майна в умовах воєнного стану, пришвидшити термін переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості і машинобудівної галузі, а також налагодити власний механізм забезпечення наших Збройних Сил необхідним озброєнням та амуніцією.

З цією метою пропонується встановити, що примусове відчуження або вилучення обладнання, яке використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу, здійснюватиметься на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Водночас пропонується надати Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) повноваження для управління таким майном.

Компенсація за відчужене майно здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету у наступні 5 років.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада прийняла постанову про примусове відчуження майна ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" через ризики його захоплення ворогом. При цьому устаткування ПрАТ "НКМЗ" може бути задіяно в кооперації підприємств оборонно-промислового комплексу під час виробництва великокаліберних снарядів, компонентів артилерійських озброєнь (стволів) та новітніх вітчизняних комплексів артилерійського озброєння, зокрема для найскорішого закриття нагальної потреби в артилерійських стволах 122 мм.

Після початку повномасштабного російського вторгнення НКМЗ заявляв, що з 28 лютого законсервує усі виробничі потужності, крім металургійних, консервація яких відбудеться після завершення безперервних металургійних циклів.

За даними НКЦПФР на четвертий квартал 2021 року, власниками пакетів акцій НКМЗ у розмірі 33,5859% та 33,6298% є відповідно Галина Савенко та Олена Яковлєва, ще 8,909% належать Скударю (до початку 2014 року він володів 77% акцій АТ).

Автор: 

ВР (2874) закон (1484) конфіскація (336) парламент (1953)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то розпочніть вилучати майно у ОП і да, у цих "гівнодіїв" можна і без компенсації.
показати весь коментар
29.07.2022 16:28 Відповісти
Невже Коломойський перший в кого вилучать майно, яке йому вже повернули "новийє ліца", починаючи з 2019 року? Більше 400 тільки об"єктів нерухомості, котрі були націоналізовані у Коломойського та передані Державі за п"ятого Президента, Бєнє одразу повернули вже восени 2019... А потім був 1 мілліярд грн. з бюджету України на Бєнін аеропорт, виграні їм суди по поверненню йому газу на мільярди гривень та інші "благодарочкі" від кишенькової "зе-влади"... Саме так починався справжній "канєц епохі бєднасті", а не те, що всім показували в серіалі...
показати весь коментар
29.07.2022 20:35 Відповісти
В мене є старий 1978 року Зил-131 яким я ліс вожу то шо його мужут забрати ? Я його ліпив довго ще й мотор дізель впхав віт мтз-80...
показати весь коментар
31.07.2022 14:59 Відповісти
Зелена владі відрізняється від всіх попередніх тим, що робить все "вчасно" за принципом "краще пізно, ніж ніколи". Десятки тисяч наших громадян вже не оцінять її "турботу і турборежим", але то таке. Громадян ще багато залишилось, буде кому голосувати за Боневтіка, головне, щоб бенямарафон не припинявся.
показати весь коментар
31.07.2022 16:21 Відповісти
Чому так відразу засмерділо порохом?"Попєрєднік" відчув що щось націоналізують?
показати весь коментар
31.07.2022 16:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 