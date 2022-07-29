Рада спростила вилучення майна для потреб оборонно-промислового комплексу

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану".

За прийняття відповідного законопроєкту №7605 у першому читанні проголосували 256 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт має вдосконалити процедуру примусового відчуження та вилучення майна в умовах воєнного стану, пришвидшити термін переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості і машинобудівної галузі, а також налагодити власний механізм забезпечення наших Збройних Сил необхідним озброєнням та амуніцією.

З цією метою пропонується встановити, що примусове відчуження або вилучення обладнання, яке використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу, здійснюватиметься на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Водночас пропонується надати Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) повноваження для управління таким майном.

Компенсація за відчужене майно здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету у наступні 5 років.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада прийняла постанову про примусове відчуження майна ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" через ризики його захоплення ворогом. При цьому устаткування ПрАТ "НКМЗ" може бути задіяно в кооперації підприємств оборонно-промислового комплексу під час виробництва великокаліберних снарядів, компонентів артилерійських озброєнь (стволів) та новітніх вітчизняних комплексів артилерійського озброєння, зокрема для найскорішого закриття нагальної потреби в артилерійських стволах 122 мм.

Після початку повномасштабного російського вторгнення НКМЗ заявляв, що з 28 лютого законсервує усі виробничі потужності, крім металургійних, консервація яких відбудеться після завершення безперервних металургійних циклів.

За даними НКЦПФР на четвертий квартал 2021 року, власниками пакетів акцій НКМЗ у розмірі 33,5859% та 33,6298% є відповідно Галина Савенко та Олена Яковлєва, ще 8,909% належать Скударю (до початку 2014 року він володів 77% акцій АТ).