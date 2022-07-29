Інфляція у єврозоні оновила історичний рекорд

Споживчі ціни в єврозоні у липні збільшилися на 8,9% у річному вимірі після зростання на 8,6% у червні.

Як свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського Союзу, це максимальний показник за історію підрахунків, передає Інтерфакс-Україна.

Аналітики, опитані Trading Economics, в середньому прогнозували зростання споживчих цін цього місяця на 8,6%.

Порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 0,1% після росту на 0,8% у червні.

Таким чином, інфляція перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ), встановлений на рівні 2%, більш ніж у чотири рази.

Висока інфляція обумовлена ​​головним чином підвищенням цін на енергоносії, що склало 39,7% у річному вираженні після зростання на 42% у червні.

Продукти харчування, алкоголь та тютюн минулого місяця подорожчали на 9,8% порівняно з 8,9% місяцем раніше, промислові товари – на 4,5% порівняно з 4,3%. Зростання вартості послуг прискорилося до 3,7% з 3,4% у червні.

Ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у липні збільшилися на 4% у річному вираженні після підвищення на 3,7% у попередньому місяці. Економісти в середньому очікували на збільшення показника на 3,8%.