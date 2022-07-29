Єврокомісія виключила можливість повної заборони на видачу віз громадянам Росії

Правила ЄС не дозволяють повністю припинити видачу віз громадянам Росії.

Про це йдеться у відповіді Єврокомісії на запит найбільшої газети Фінляндії Helsingin Sanomat, журналісти якої поцікавилися, чи може ЄС загалом ухвалити рішення не видавати росіянам туристичні візи, повідомляє Deutsche Welle.

У Єврокомісії зазначили, що розгляд заяв на короткострокові шенгенські візи – прерогатива держав-членів спільноти, які мають ухвалювати рішення щодо кожного документа "в індивідуальному порядку".

Процедура перевірки покликана виявити, чи може заявник поставити під загрозу громадський порядок, нацбезпеку або міжнародні зв'язки держави - члена ЄС.

Водночас чинні правила Євросоюзу не дозволяють повністю припинити надання віз, наголосили у Брюсселі.

"Завжди є групи осіб, яким мають бути видані візи. Йдеться про гуманітарні випадки, членів сімей (громадян країн ЄС, – ред.), журналістів та дисидентів", – уточнили в ЄК.

Раніше перша віцеголова Соціал-демократичної партії Фінляндії Ніїна Малм заявила, що уряд має оцінити можливі обмеження на видачу туристичних віз росіянам. Водночас вона наголосила на важливості єдиної позиції з цього питання у ЄС та країнах Шенгенської зони. Водночас вона впевнена, що необхідно зробити винятки для тих, хто їздить у Фінляндію до родичів або з медичних причин, а також для представників опозиції.

Керівник консульського відділу МЗС Фінляндії Юссі Таннер, своєю чергою, вважає, що кількість туристичних віз, що видаються росіянам, можно зменшити, якщо приймати менше заяв.

Читайте також: П'ять країн Євросоюзу припинили видавати шенгенські візи росіянам

Як повідомлялося, напередодні уряд Естонії ухвалив постанову, яка забороняє надання російським громадянам тимчасових посвідок на проживання або віз з метою навчання в цій країні. Крім того, громадяни Росії та Білорусі зможуть оформити дозвіл на короткострокову роботу лише за умови дії візи, виданої Естонією.

Естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу наголосив, що "невиправдана війна" Москви проти Києва не лише грубо порушує "територіальну цілісність, суверенітет та незалежність" України, а й загрожує безпеці Естонії та ЄС.