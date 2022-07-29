Рада введе державну реєстрацію географічних зазначень українських спиртних напоїв

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону "Про географічні зазначення спиртних напоїв".

За прийняття відповідного законопроєкту №6480 у першому читанні проголосували 266 нардепів, свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроєкт розроблено на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині правової охорони географічних зазначень спиртних напоїв.

Зокрема, законом пропонується імплементувати в законодавство України положення Регламенту ЄС від 17.04.2019 № 2019/787 щодо визначення, опису, представлення та маркування спиртних напоїв, захисту географічних зазначень спиртних напоїв, використання етилового спирту та дистилятів сільськогосподарського походження в алкогольних напоях.

Зокрема, передбачається:

визначити зміст поняття "спиртний напій" та встановити єдиний класифікаційний перелік категорій спиртних напоїв та вимог до них;

запровадити вимоги до спирту етилового та дистилятів, які використовуються для виробництва спиртних напоїв;

забезпечити дотримання правил визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв, в тому числі спиртних напоїв з географічними зазначеннями;

забезпечити дотримання вимог до офіційних назв спиртних напоїв тощо.

Автори законопроєкту зауважують, що відсутність в Україні національного законодавства щодо правової охорони географічних зазначень спиртних напоїв не дозволяє використовувати такі географічні зазначення для просування національних товарів.

Для цього необхідно врегулювати питання державної реєстрації спиртних напоїв з географічними зазначеннями в Україні, що дозволить їх реєстрацію та правову охорону в ЄС.