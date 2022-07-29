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Рада введе державну реєстрацію географічних зазначень українських спиртних напоїв

водка,пиво

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону "Про географічні зазначення спиртних напоїв".

За прийняття відповідного законопроєкту №6480 у першому читанні проголосували 266 нардепів, свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроєкт розроблено на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині правової охорони географічних зазначень спиртних напоїв.

Зокрема, законом пропонується імплементувати в законодавство України положення Регламенту ЄС від 17.04.2019 № 2019/787 щодо визначення, опису, представлення та маркування спиртних напоїв, захисту географічних зазначень спиртних напоїв, використання етилового спирту та дистилятів сільськогосподарського походження в алкогольних напоях.

Зокрема, передбачається:

  • визначити зміст поняття "спиртний напій" та встановити єдиний класифікаційний перелік категорій спиртних напоїв та вимог до них;
  • запровадити вимоги до спирту етилового та дистилятів, які використовуються для виробництва спиртних напоїв;
  • забезпечити дотримання правил визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв, в тому числі спиртних напоїв з географічними зазначеннями;
  • забезпечити дотримання вимог до офіційних назв спиртних напоїв тощо.

Автори законопроєкту зауважують, що відсутність в Україні національного законодавства щодо правової охорони географічних зазначень спиртних напоїв не дозволяє використовувати такі географічні зазначення для просування національних товарів.

Для цього необхідно врегулювати питання державної реєстрації спиртних напоїв з географічними зазначеннями в Україні, що дозволить їх реєстрацію та правову охорону в ЄС.

Автор: 

алкоголь (399) ВР (2874) парламент (1953)


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