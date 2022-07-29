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Новини
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Реальні зарплати в Україні впадуть на 27%, безробіття сягнуло 35%, – НБУ

деньги,зарплата

Номінальні зарплати в Україні у 2022 році зменшаться на 12%, а у реальному вимірі на 27%.

Відповідний прогноз Національного банку України (НБУ) міститься у інфляційному звіті за липень.

Нацбанк прогнозує, що надалі з відновленням економіки, пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищувати довоєнний рівень вже у 2023 році.

"Втім, з урахуванням інфляційних процесів реальні зарплати наприкінці 2024 року будуть все ще нижчими за довоєнний рівень", – зазначається у звіті.

За оцінками НБУ, незважаючи на зусилля підприємств з утримання працівників, війна зумовила нечуваний досі стрибок рівня безробіття – до близько 35%.

"До кінця року рівень безробіття скоротиться з пікових значень у другому кварталі 2022 року завдяки відновленню економіки та збільшення попиту на робочу силу. Втім, як і в інших країнах (наприклад, колишньої Югославії), навіть після закінчення активних бойових дій, безробіття знижуватиметься повільно та залишатиметься на вищих рівнях, ніж раніше, через довгострокові наслідки війни", – прогнозує Нацбанк.

Як повідомлялося, за даними останнього опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", у липні в Україні сповільнилася динаміка показників повернення на робочі місця, яка спостерігалася останні три місяці, а частка тих українців, які втратили роботу після початку повномасштабного російського вторгнення, зросла до 39% з 35% у червні.

Автор: 

безробіття (347) НБУ (9301) робота (880) зарплата (1127)


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Нічого НБУ надрукує ще 250 млрд і падіння складе 50%
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29.07.2022 22:11 Відповісти
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30.07.2022 15:52 Відповісти
На 27% то дуже оптимістично. Буде десь до 50%. Логістика здорожчала, паливо здорожчало.
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30.07.2022 17:37 Відповісти
бовдурятко, а що таке логістика для тебе?
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31.07.2022 10:18 Відповісти
Зняти заборону виїзду чоловікам за межі України.
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
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31.07.2022 00:10 Відповісти
А як зарплати будуть рости, якщо мільйонів так 11 працеспроможного населення поїхали з країни? А бізнес то в якому ******* з таких управлінців, які спрогнозувати ***** не можуть.
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31.07.2022 02:57 Відповісти
Нацбанк прогнозує, що надалі з відновленням економіки, пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищувати(МУТЬ) довоєнний рівень вже у 2023 році. Джерело: https://biz.censor.net/n3357328
нацбанк, котрий очолює суперШевченкоzhид- вже потирає руці в очікуванні гешефту???
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31.07.2022 10:27 Відповісти
Брехня від НБУ, де3,14здати ВЗради подають реальні приклади цілком протилежного,
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31.07.2022 14:02 Відповісти

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