Реальні зарплати в Україні впадуть на 27%, безробіття сягнуло 35%, – НБУ

Номінальні зарплати в Україні у 2022 році зменшаться на 12%, а у реальному вимірі на 27%.

Відповідний прогноз Національного банку України (НБУ) міститься у інфляційному звіті за липень.

Нацбанк прогнозує, що надалі з відновленням економіки, пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищувати довоєнний рівень вже у 2023 році.

"Втім, з урахуванням інфляційних процесів реальні зарплати наприкінці 2024 року будуть все ще нижчими за довоєнний рівень", – зазначається у звіті.

За оцінками НБУ, незважаючи на зусилля підприємств з утримання працівників, війна зумовила нечуваний досі стрибок рівня безробіття – до близько 35%.

"До кінця року рівень безробіття скоротиться з пікових значень у другому кварталі 2022 року завдяки відновленню економіки та збільшення попиту на робочу силу. Втім, як і в інших країнах (наприклад, колишньої Югославії), навіть після закінчення активних бойових дій, безробіття знижуватиметься повільно та залишатиметься на вищих рівнях, ніж раніше, через довгострокові наслідки війни", – прогнозує Нацбанк.

Як повідомлялося, за даними останнього опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", у липні в Україні сповільнилася динаміка показників повернення на робочі місця, яка спостерігалася останні три місяці, а частка тих українців, які втратили роботу після початку повномасштабного російського вторгнення, зросла до 39% з 35% у червні.