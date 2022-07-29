Рада запровадила касовий метод розрахунку ПДВ для зеленої енергетики, – нардеп

Верховна Рада запровадила касовий метод розрахунку ПДВ для об'єктів зеленої енергетики.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що відповідну поправку депутати врахували при голосуванні за законопроєкт №7428-2.

"Для "зеленої" енергетики запроваджено касовий метод розрахунку ПДВ. Відповідна поправка до законопроєкту №7428-2 отримала підтримку залу", – зазначив нардеп.

Відповідно до картки законопроєкту №7428-2 про внесення змін до перехідних положень Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії військового стану, відповідну поправку подав депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк.

Згідно з нею, об'єкти "зеленої" енергетики поряд з іншими учасниками ринку електроенергії тимчасово, до 1 січня 2026 року, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом.

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Зазначимо, що рівень розрахунків за електроенергію за "зеленим тарифом" за 2021 рік становить 90,1%, за період з 1 січня до 20 липня 2022 року – 44,9%.

Борг НЕК "Укренерго" щодо компенсації різниці в тарифах для зеленої генерації станом на 25 липня становить близько 13,4 млрд грн.