Рада закликала засновників FATF посилити контроль за спробами Росії обійти санкції

Верховна Рада схвалила звернення до Європейського Союзу та країн "Групи семи" як засновників Міжнародної групи з протидії відмивання брудних грошей (FATF) щодо посилення боротьби з фінансовими механізмами, які використовуються Російською Федерацією для уникнення санкцій та сприяють продовженню російського вторгнення на територію України.

Прийняття відповідного проєкту постанови №7582 підтримали 237 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

У своєму зверненні парламентарі закликали ЄС та FATF створити додаткові механізми посилення прозорості власності та джерел багатства, у тому числі викриття справжніх бенефіціарних власників коштів та активів у юрисдикціях, де їх маскування є частиною національного законодавства, з подальшим арештом цих активів.

Рада також закликала посилити контроль над такими інструментами як криптовалюти та інші віртуальні активи, які стають транзитним механізмом для переказу коштів міжнародних терористів та підсанкційних країн, а також використовуються для фінансування міжнародної торгівлі підсанкціонованими товарами, зокрема РФ.

Водночас депутати закликали ЄС до виявлення, демаскування та арешту всіх наявних коштів та активів, що належать російському президенту Владіміру Путіну, чиновникам та олігархам РФ, проти яких введено санкції внаслідок агресії РФ щодо України.

Крім того, український парламент закликав ЄС та країни "Групи семи" створити ефективний механізм моніторингу за дотриманням санкцій та застосувати всі можливі заходи впливу до країн, які сприяють ухиленню від санкцій, або не вживають достатніх заходів щодо забезпечення дотримання санкцій проти осіб, відповідальних за агресію РФ проти України.

Як повідомлялося, раніше FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) вирішила обмежити роль і вплив Російської Федерації у цій міжнародній організації, однак не розглянула заклик Мінфіну України внести РФ до "чорного списку" через грубе порушення Росією загальних принципів організації та її вплив на безпекову ситуацію в Україні та світі.