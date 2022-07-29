Нацбанк втретє оштрафував власника кредитного сервісу "ШвидкоГроші"

Національний банк України оштрафував ТОВ "Споживчий центр" ще на 374 тис. грн за ненадання інформації на запит регулятора.

Відповідне рішення Нацбанк ухвалив 29 липня, повідомляє пресслужба регулятора.

"У зв’язку з виявленими черговими фактами несвоєчасного надання інформації Національному банку упродовж суттєвого періоду часу на запити з метою розгляду звернень споживачів фінансових послуг та на виконання закону "Про звернення громадян" до ТОВ "Споживчий центр" застосовано заходи впливу у вигляді накладення штрафів за наступні 11 порушень упродовж календарного року, які є систематичними, на загальну суму 374 000 грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це вже третій штраф для цієї компанії за останній час.

Як повідомлялося, 22 липня та 25 липня Нацбанк вже штрафував ТОВ "Споживчий центр" загалом на 257,55 тис. грн.

ТОВ "Споживчий центр" здійснює свою діяльність у період воєнного стану у відповідності до наявної ліцензії – надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту. За даними на сайті компанії, вона надає споживчі кредити під брендом "ШвидкоГроші".