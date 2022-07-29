Американські Citi та JPMorgan почали закривати рахунки російських банків, – ЗМІ
Американські інвестиційні банки Citi та JPMorgan з кінця липня почали розривати кореспондентські відносини з російськими банками.
Про це повідомляє російське фінансове видання Frank Media з посиланням на топменеджерів відразу трьох місцевих банків та джерело у підрозділі City в РФ.
За даними видання, банки з кінця липня почали отримувати листи від Citi та JPMorgan про закриття їхніх кореспондентських рахунків. Дати припинення кореспондентських відносин у всіх контрагентів різні.
Співрозмовники видання стверджують, що виняток зроблять лише для кількох гравців, включаючи "Газпромбанк", який приймає оплату від іноземних покупців російського газу, і структури Московської біржі – "Національного клірингового центру". Один із співрозмовників зазначив, що коррахунки може також зберегти "Юнікредитбанк", оскільки вони знаходяться у його материнській структурі – італійській UniCredit.
Закриття коррахунків означає, що у банків зростають ризики при збереженні валютних пасивів на балансі: кредитна організація може в будь-який момент позбутися валютного активу через санкції, зауважує джерело видання в одному з російських банків.
Інший співрозмовник видання розповів, що його банк активно рекомендує клієнтам конвертувати долари та євро в рублі або в юані. Якщо Мосбіржі вдасться зберегти коррахунки, то одним із можливих виходів для клієнтів може стати покупка іноземних цінних паперів, проте такої рекомендації банк поки що не дає, додав він.
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