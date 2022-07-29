Кабмін підвищив ставки за пільговими кредитами для бізнесу

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 29 липня, вніс зміни до програм цільового кредитування, дозволивши банкам підвищити ставки за новими кредитами до 20% на період воєнного стану.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.

"Після підвищення облікової ставки з боку НБУ такі програми як "5-7-9", фінансового лізингу і державних портфельних гарантів загальмували. Про це говорить бізнес. Тому уряд сьогодні внесе зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар’єри, що з’явилися за цими програмами", – сказав голова уряду.

"На період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів. Акцент також робиться на інвестиційних кредитах. Основна мета змін – активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше заступник голови Національного банку (НБУ) Сергій Ніколайчук відзначав, що внаслідок стрімкого підвищення облікової ставки до 25% річних банки можуть суттєво підвищити кредитні ставки, що може збільшити видатки держбюджету на компенсацію відсотків за кредитами для бізнесу в рамках пільгових програм кредитування.

Після цього про наміри переглянути плани розвитку державних програм пільгового кредитування бізнесу заявляло Міністерство фінансів.

За даними Мінфіну, за період дії воєнного стану за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" було видано кредитів на загальну суму 40,82 млрд грн. Із них 650 млн грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 3,88 млрд грн – як антикризові кредити, 3,18 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 19,41 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників, ще 13,68 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Крім того, з використанням інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року банки видали 14 209 кредитів на загальну суму 42,73 млрд грн.