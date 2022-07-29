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Новини
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Кабмін підвищив ставки за пільговими кредитами для бізнесу

ставка,учетная

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 29 липня, вніс зміни до програм цільового кредитування, дозволивши банкам підвищити ставки за новими кредитами до 20% на період воєнного стану.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.

"Після підвищення облікової ставки з боку НБУ такі програми як "5-7-9", фінансового лізингу і державних портфельних гарантів загальмували. Про це говорить бізнес. Тому уряд сьогодні внесе зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар’єри, що з’явилися за цими програмами", – сказав голова уряду.

"На період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів. Акцент також робиться на інвестиційних кредитах. Основна мета змін – активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше заступник голови Національного банку (НБУ) Сергій Ніколайчук відзначав, що внаслідок стрімкого підвищення облікової ставки до 25% річних банки можуть суттєво підвищити кредитні ставки, що може збільшити видатки держбюджету на компенсацію відсотків за кредитами для бізнесу в рамках пільгових програм кредитування.

Після цього про наміри переглянути плани розвитку державних програм пільгового кредитування бізнесу заявляло Міністерство фінансів. 

За даними Мінфіну, за період дії воєнного стану за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" було видано кредитів на загальну суму 40,82 млрд грн. Із них 650 млн грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 3,88 млрд грн – як антикризові кредити, 3,18 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 19,41 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників, ще 13,68 млрд грн – на антивоєнні цілі. 

Крім того, з використанням інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року банки видали 14 209 кредитів на загальну суму 42,73 млрд грн. 

Автор: 

банки (6971) Кабмін (7759) кредит (3291) ставки (215) облікова ставка (350)


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Вот кредитная политика у нас продумана из рук вон плохо....
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29.07.2022 18:59 Відповісти
А вот всё остальное вот прям отлично ))))))
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30.07.2022 08:47 Відповісти
Політика Нацбанку України завжди була спрямована на користь гешефтмахерів, - спекуляції і махінації.
На розвиток дрібного і середнього бізнесу, - завжди було насрать! Так було, і так є.
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29.07.2022 22:58 Відповісти
Кредиты под 20% при инфляции в 50 дай бог? А кто платить будет? Опять зебилье тупое?
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29.07.2022 23:37 Відповісти
Зараз тільки один інвестиційний бізнес - взяв гривню під 20% - перевів в долар і через три місяці віддав назад. Орієнтовний дохід 20-30% від вкладених коштів.
Зелене шапіто дбає про вас
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30.07.2022 09:43 Відповісти
Тепер банки вичавлять з помираючого бізнесу всі соки. Ще раз дякую зебілам, я просто скоро вас начну вбивати. ****** дегенерати.
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30.07.2022 13:24 Відповісти
От якби Зебмін ще хоч приблизно просвітив, які-такі "інвестиції"-бізнеси приносять дохід більше ніж "пільгові!" 20%?
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30.07.2022 21:56 Відповісти

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