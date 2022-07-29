Кабмін розірвав угоду з Білоруссю про судноплавство по Дніпру

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 29 липня, прийняв рішення денонсувати міжурядову угоду між Україною та Республікою Білорусь про судноплавство внутрішніми водними шляхами.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що вказана угода була підписана 5 лютого 1998 року у Мінську.

Як повідомлялося, раніше обговорювалась можливість відновити судноплавство маршрутом з Києва до білоруського Мозиря Дніпром та Прип'яттю.