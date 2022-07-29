Кабмін дозволив реєстрацію застарілої сільгосптехніки на час воєнного стану

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 29 липня, вніс зміни до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, внесеними змінами відтерміновано набрання чинності вимог до обсягів викидів забруднюючих речовин.

"Встановлено, що на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування, вимоги до окремих складових частин, технічних вузлів та характеристик транспортних засобів у частині обсягів викидів забруднювальних речовин не застосовуються на території України", – уточнив Мельничук.

Він додав, що цим же рішенням Кабмін передав повноваження визначати орган затвердження типу сільськогосподарських машин Міністерству аграрної політики та продовольства.